"Коли фотка з Кадировим?": лідера збірної України рознесли за обійми з російським бійцем UFC Хабібом

"Коли фотка з Кадировим?": лідера збірної України рознесли за обійми з російським бійцем UFC Хабібом

Олександр Зінченко спричинив хвилю критики на свою адресу після спільних знімків з Хабібом Нурмагомедовим.

Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко потрапив у скандал через спільні фотографії з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

Сашко в компанії російського бійця стежив на трибунах стадіону "Енфілд" за поєдинком 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті", який завершився результативною нічиєю - 2:2. Українець пропускав матч через травму.

Відповідними знімками Олександр поділився у себе в Instagram. На одному з фото Зінченко та Нурмагомедов приязно обіймаються.

instagram.com/zinchenko_96

instagram.com/zinchenko_96

"З непереможним! Легендою UFC. Приємно було поспілкуватися і разом подивитися гру", - написав Зінченко під публікацією.

instagram.com/zinchenko_96

Підписники ж українського футболіста неоднозначно відреагували на такого товариша Олександра. Чимало з них негативно поставилися до дружби українця з російським бійцем:

Олександре, якого дідька?

У нас війна з рашкою. Ще б із Кадировим в ясна засмоктався.

Крім нього не було з ким на матч сходити?

Коли фотка з Кадировим?

Як раніше писав ТСН Проспорт, легкоатлетки Магучіх і Геращенко сфотографувалися з росіянкою у Швейцарії, викликавши обурення в соцмережах.

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