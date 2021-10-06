"Коли фотка з Кадировим?": лідера збірної України рознесли за обійми з російським бійцем UFC Хабібом

Олександр Зінченко спричинив хвилю критики на свою адресу після спільних знімків з Хабібом Нурмагомедовим.
Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко потрапив у скандал через спільні фотографії з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.
Сашко в компанії російського бійця стежив на трибунах стадіону "Енфілд" за поєдинком 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті", який завершився результативною нічиєю - 2:2. Українець пропускав матч через травму.
Відповідними знімками Олександр поділився у себе в Instagram. На одному з фото Зінченко та Нурмагомедов приязно обіймаються.
"З непереможним! Легендою UFC. Приємно було поспілкуватися і разом подивитися гру", - написав Зінченко під публікацією.
Підписники ж українського футболіста неоднозначно відреагували на такого товариша Олександра. Чимало з них негативно поставилися до дружби українця з російським бійцем:
- Олександре, якого дідька?
- У нас війна з рашкою. Ще б із Кадировим в ясна засмоктався.
- Крім нього не було з ким на матч сходити?
- Коли фотка з Кадировим?
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