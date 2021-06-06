Коли наряд у кадрі - зайвий: сексапільна ведуча телеканалу "Шахтаря" випнула груди в ефектному купальнику

Дівчина привела в захват шанувальників.

Телеведуча клубного каналу донецького "Шахтаря" Ольга Каленчук нашуміла в Instagram своїм ефектним кадром з відпочинку, який вона проводить у Дубай.

Красуня опублікувала в соцмережі знімок, на якому вона позує перед камерою у стильному купальнику з глибоким вирізом на грудях.

instagram.com/olga_kalenchuk

"Релакс", - коротко прокоментувала фото Ольга. Шанувальники відреагували на пост захопленими повідомленнями, та один із користувачів залишився розчарований: "У кадрі так багато одягу".

Ольга є уродженкою Донецька. Вона - сестра футболіста Максима Каленчука, який зараз виступає за білоруський "Вітебськ".

який зараз виступає за білоруський На клубному каналі "Шахтаря" дівчина працює від 2020 року.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ольга блиснула оголеними грудьми у весільній сукні.

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