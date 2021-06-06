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Коли наряд у кадрі - зайвий: сексапільна ведуча телеканалу "Шахтаря" випнула груди в ефектному купальнику

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Коли наряд у кадрі - зайвий: сексапільна ведуча телеканалу "Шахтаря" випнула груди в ефектному купальнику

instagram.com/olga_kalenchuk

Дівчина привела в захват шанувальників.

Телеведуча клубного каналу донецького "Шахтаря" Ольга Каленчук нашуміла в Instagram своїм ефектним кадром з відпочинку, який вона проводить у Дубай.

Красуня опублікувала в соцмережі знімок, на якому вона позує перед камерою у стильному купальнику з глибоким вирізом на грудях.

instagram.com/olga_kalenchuk / ©
instagram.com/olga_kalenchuk

"Релакс", - коротко прокоментувала фото Ольга. Шанувальники відреагували на пост захопленими повідомленнями, та один із користувачів залишився розчарований: "У кадрі так багато одягу".

  • Ольга є уродженкою Донецька. Вона - сестра футболіста Максима Каленчука, який зараз виступає за білоруський "Вітебськ".
  • На клубному каналі "Шахтаря" дівчина працює від 2020 року.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ольга блиснула оголеними грудьми у весільній сукні.