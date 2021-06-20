Коли результат влаштував всіх: збірна Уельсу програла Італії, але вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020

"Скуадра Адзурра" виграла всі три гри у своєму квартеті.

Збірна Італії обіграла національну команду Уельсу в матчі третього туру групи A Євро-2020. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершилася з рахунком 1:0. Цей результат дозволив валлійцям приєднатися до італійців серед учасників 1/8 фіналу турніру.

"Скуадра Адзурра" вийшла на поєдинок в експериментальному складі, але навіть це не завадило їй добитися третьої перемоги на турнірі.

Єдиний гол у матчі було забито на 39-й хвилині. Марко Верратті виконав передачу на Маттео Пессіну зі штрафного, і той ударом у дотик пробив у дальній кут воріт валлійців.

Associated Press

На 55-й хвилині збірна Уельсу залишилася в меншості. За необов'язковий грубий фол у центрі поля проти Федеріко Бернардескі Ітан Ампаду побачив перед собою червону картку.

Італійці спробували засушити гру і ледь не поплатилися за це. На 76-й хвилині Гарет Бейл міг зрівняти рахунок, але з чудової позиції, коли йому ніхто не заважав, пробив вище воріт.

Associated Press

Італія з 9 очками фінішувала першою у групі A. Уельс (4) - став другим, Швейцарія (4) - третьою, Туреччина (0) - останньою.

До1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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