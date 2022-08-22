"Коли ти злий, то робиш дурні речі": Джошуа вибачився за істерику після поразки Усику та побажав українцю успіхів

Британський боксер Ентоні Джошуа бурхливо відреагував на поразку українцеві Олександру Усику. Згодом він вибачився за свої необдумані вчинки та побажав чемпіону WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі нових досягнень.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вибачився з свою емоційну поведінку після поразки володареві титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександру Усику. Британець був вкрай розчарований і кинув на ринг чемпіонські пояси.

"Я сердився на себе. Ні на кого, лише на себе. Коли ти злий, то робиш дурні речі. Але зараз я розумію, наскільки це лайнова ідея. Було дуже складно зібрати думки до купи. Я намагався це зробити. Тоді я просто говорив від щирого серця.

Сьогодні моя броня трохи надламалася, бо я програв. Я був засмучений. Я казав, звідки це сталося. Я змінився завдяки боксу, і це змогло перевернути моє життя. Я боєць, я не звичайна людина, хоч і намагаюся тримати себе в руках. Я просто був у режимі війни", - сказав Джошуа на пресконференції після бою.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram Джошуа побажав Усику успіхів, додавши, що не збирається завершувати кар'єру, а старанно працюватиме для досягнення своєї мети.

"Бажаю Олександру Усику подальших успіхів в його прагненні до величі. Ти висококласний чемпіон. Мені довелося подумки загнати себе у темне місце, щоб поборотися за чемпіонські пояси! У мене було два бої – один з Усиком і один з моїми емоціями, і обидва взяли наді мною гору. Я буду першим, хто зізнається, що підвів себе. Я діяв із чистою пристрастю та емоціями, і коли я не контролював себе, це не здорово. Я дуже люблю цей вид спорту, і з цього моменту я буду кращим. Повага", – зазначив Джошуа.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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