"Коли в Україні помирають, там має бути хоча б дискомфортно": Зеленський пояснив, навіщо потрібно бойкотування російських спортсменів

Глава української держави впевнений, що ізоляція вкрай необхідна.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що відсторонювати російських спортсменів від міжнародних змагань потрібно для того, щоб вони відчули хоча б найменший дискомфорт.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.
"А ось із приводу спортсменів. Ви сказали, бойкотувати чи ні, так? Дивіться, я вважаю, що ти не можеш відчути цей біль, який [відчули] ми — але ти маєш хоча б знати. Хоч би знати та відчути на собі хоч якийсь дискомфорт. Тоді ти зможеш зрозуміти, що ти не такий, як усі. А тебе твій уряд узяв без бою. І тому міжнародне бойкотування тих чи інших російських спортсменів, які не мають до політики жодного відношення, — правильне рішення. Тому що, на жаль, вони мають до цього відношення. Вони, можливо, навіть не відчувають це до кінця, так? Але вони мають це зрозуміти, що вони є інструментом міжнародного іміджу країни.
І якщо відбувається ізоляція – культурна, спортивна, та чи інша ізоляція, то… Тих, хто там лишається. Звісно, не тих громадян, які виїхали – культурні діячі, режисери, журналісти, спортсмени. Залишили, поїхали в іншу країну жити і так далі. І, звичайно, це їхнє право. Це їхнє право, нехай живуть, працюють, розвиваються і так далі. Вони, вони... Це їхнє право. Але сказати, що вони всі невинні до кінця — теж нечесно, бо якщо людина свій голос ніде… Хоч би один раз, хоч би один пост у соцмережах, хоч би один раз вийшов на площу… Не треба підпалювати автомобіль комусь, не треба стріляти ні в кого, не треба примушувати… Ось якщо ти там не вбив царя рідного, то ти нам не друг. Та ні, ні! Ну просто підтримати. Просто сказати… Просто сказати, що я не можу так, не хочу так. Навіть якщо мене почула одна людина, це все одно буде плюсом, а не мінусом, і фраза, що "нас все одно не почують, це не допоможе" — це не працює, це несправедливо.
Тому бойкотування саме для того, щоб зрозуміли, що коли там помирають, вам має бути хоча б дискомфортно", - зазначив Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що ненависть у світі до всього російського, яку породив Путін, буде тільки збільшуватися.
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