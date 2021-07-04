"Коли вийдуть із групи, тоді і поговоримо": легенда російського футболу відмовився порівнювати збірні України та РФ

"Коли вийдуть із групи, тоді і поговоримо": легенда російського футболу відмовився порівнювати збірні України та РФ

Команди по-різному виступили на Євро-2020.

Легенда російського футболу Андрій Канчельскіс оцінив виступ збірної України у чвертьфінальному матчі Чемпіонату Європи з Англією і відмовився порівнювати "синьо-жовтих" з національною командою РФ.

"Команда дійшла до чвертьфіналу, вважаю, що на даний момент вона виступила гідно. Вони грали в силу можливостей. Ми не знаємо всіх проблем: не було Маліновського, є проблеми із захисниками, у них не така довга лава, як у англійців і в інших командах. Коли у тебе коротка лава, і вибувають два-три футболіста - це дуже відчувається.

Давайте не будемо порівнювати Росію і Україну. Коли ми будемо виходити із групи і грати у чвертьфіналі, тоді і поговоримо - у такому випадку можна буде щось там порівнювати.

А зараз що говорити? Можна говорити все що завгодно, поживемо - побачимо. Зараз у нас інші завдання, що порівнювати... Треба займатися своїми справами у власному городі", - цитує Канчельскіса "Чемпионат".

Збірна України дійшла на турнірі до чвертьфіналу. Пройти до півфіналу "синьо-жовтим" не дозволили англійці, розгромивши команду Шевченка з рахунком 4:0 .

. Збірна Росії завершила виступи на Чемпіонаті Європи-2020, посівши у своїй групі з Бельгією, Данією і Фінляндією четверте місце.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, актор Боярський порівняв тренерів збірних України та Росії.

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