"Коліно мене підвело": зірка UFC комічно упав на тренуванні (відео)

Боєць танцював та не зміг утриматися на ногах.
Володар поясу чемпіона UFC у найлегшому дивізіоні, американський боєць Алджамейн Стерлінг потрапив у комічну ситуацію.
Боєць вирішив трохи потанцювати під час тренування, але несподівано упав.
Відео свого танцю Стерлінг опублікував на своїй сторінці Instagram.
January 13, 2022
"Коліно мене підвело", - пояснив падіння Стерлінг.
- В останньому поєдинку Стерлінг відібрав у Петра Яна титул чемпіона UFC у найлегшій вазі. Ця перемога стала для нього 20-ю у кар'єрі. У його пасиві також є 3 поразки.
- У наступному поєдинку бійці зустрінуться у реванші на турнірі UFC 273, який заплановано 9 квітня у Брукліні (США), але місце може змінитися.
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