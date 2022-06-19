Коліном у голову: чемпіон України ефектним нокаутом здобув чергову перемогу в UFC (відео)

Багаторазовий чемпіон України Роман Долідзе нокаутував американця Кайла Докоса на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 37, який відбувся в Остіні (Техас, США).

Грузинський боєць, який розпочинав свою кар'єру в Україні, достроково виграв бій вже в першому раунді.

У дебюті поєдинку суперники зіштовхнулися головами. Рефері дав час американцю, щоб відновитися, але це йому не допомогло. Долідзе лівим боковим відправив опонента на канвас. Докос зумів піднятися, але потім Роман затиснув свого суперника біля сітки та приголомшив потужним ударом коліном у голову.

Це поставило крапку на надіях представника США виграти бій. Долідзе миттєво почав добивати американця в партері. Суддя змушений був втрутитися, аби врятувати Докоса від серйозних травм. У підсумку, перемога Романа технічним нокаутом.

ROMAN DOLIDZE (+205) WITH THE KNEE KNOCKOUT pic.twitter.com/a2HrBGMfo1 — OddsChecker (@OddsCheckerUS) June 18, 2022

Для 33-річного Долідзе це четверта перемога в UFC за однієї поразки. Загалом на його рахунку 10 виграних поєдинків в ММА та одна невдача.

Зазначимо, що Долідзе переїхав до України 2008 року. Він шість разів вигравав чемпіонат України WWFC. В UFC Роман виступає під грузинським прапором.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український чемпіон ММА Ярослав Амосов розповів про жахіття, яке його рідне місто Ірпінь пережило під час окупації військами РФ.

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