Колишніх керівників ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

Колишніх керівників ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

Найближчим часом відбудеться суд у справі.

Двох колишніх футбольних босів - ексочільників ФІФА та УЄФА Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні - офіційно звинуватили в шахрайстві.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.

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Йдеться про два мільйони швейцарських франків, які Блаттер виплатив Платіні як надбавку до зарплати десять років тому. На думку швейцарських прокуратурів, ця виплата незаконна, адже була оформлена "заднім числом" і радше схожа на подяку Платіні за підтримку Блаттера на виборах президента ФІФА.

Суд у цій справі відбудеться в найближчі місяці. До слова, він загрожує підозрюваним реальними тюремними термінами.

Новини світу: ексочільників ФІФА та УЄФА офіційно звинуватили в шахрайстві

Слід зауважити, що скандал довкола спортивних топчиновників розгорівся у 2015 році. На той час Блаттер уже 17 років керував ФІФА, а Платіні готувався стати його наступником.

Як повідомлялося, керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 мільйонів доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.

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