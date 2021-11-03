Колишніх керівників ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

Найближчим часом відбудеться суд у справі.
Двох колишніх футбольних босів - ексочільників ФІФА та УЄФА Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні - офіційно звинуватили в шахрайстві.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.
Йдеться про два мільйони швейцарських франків, які Блаттер виплатив Платіні як надбавку до зарплати десять років тому. На думку швейцарських прокуратурів, ця виплата незаконна, адже була оформлена "заднім числом" і радше схожа на подяку Платіні за підтримку Блаттера на виборах президента ФІФА.
Суд у цій справі відбудеться в найближчі місяці. До слова, він загрожує підозрюваним реальними тюремними термінами.
Слід зауважити, що скандал довкола спортивних топчиновників розгорівся у 2015 році. На той час Блаттер уже 17 років керував ФІФА, а Платіні готувався стати його наступником.
Як повідомлялося, керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 мільйонів доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.