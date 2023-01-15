Колишній баскетболіст збірної України помер у віці 33 років

На 34-му році життя помер колишній гравець збірної України з баскетболу Руслан Отверченко.

Трагічну новину повідомила Федерація баскетболу України.

Причиною раннього відходу баскетболіста з життя стали проблеми з серцем. Інформацію про смерть Руслана підтвердили його колишня дружина Ольга в Instagram.

Отверченко – вихованець миколаївського баскетболу. Упродовж кар'єри він Виступав за БК "Київ", БК "Донецьк", "Будівельник", "Черкаські Мавпи", "Прометей" та іспанську "Манресу".

2017 року Руслан ставав чемпіоном України в складі "Будівельника", брав участь у Матчі зірок Суперліги та вигравав конкурс триочкових. За підсумками сезону-2014/15 він у складі БК "Київ" ставав найкращим скорером чемпіонату України.

Також Отверченко пограв за молодіжні збірні України всіх вікових категорій та провів 12 матчів за національну збірну України, виступав на Євробаскеті-2017.

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