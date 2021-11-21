Колишній безхатько "вимкнув" суперника надпотужним ударом: відео божевільного нокауту

Мікаель Лаваль залишається непереможним на професійному рингу.

Непереможний британець нігерійського походження Мікаель Лаваль здобув видовищну перемогу над італійцем Леонардо Бруццезе в рамках боксерського шоу, яке відбулося на легендарній лондонській арені "Вемблі".

26-річний Лаваль достроково здолав 38-річного суперника в 5-му раунді. Мікаель одним смертоносним ударом влучив у голову своєму італійському опоненту, після чого той гучно звалився на канвас і, попри відчайдушні спроби, вже не зумів піднятися.

Уболівальники та преса припускають, що такий ефектний нокаут цілком може претендувати на звання найкращого за підсумками року.

Цікаво, що Лаваль є колишнім безхатьком. У 13 років він залишився без матері, а оскільки біологічний батько про нього належним чином не піклувався, то хлопець змушений був просити їжу на вулицях Лагоса. З допомогою працівників британського посольства Лаваль перебрався до Лондона, де й розпочав свою боксерську кар'єру.

Зараз на рахунку Лаваля 15 перемог (9 - нокаутом) і жодної поразки.

Бруццезе всьоме програв на професійному рингу. Також в його активі 20 перемог (7 - нокаутом).

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