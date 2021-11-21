Колишній безхатько "вимкнув" суперника надпотужним ударом: відео божевільного нокауту

Мікаель Лаваль залишається непереможним на професійному рингу.
Непереможний британець нігерійського походження Мікаель Лаваль здобув видовищну перемогу над італійцем Леонардо Бруццезе в рамках боксерського шоу, яке відбулося на легендарній лондонській арені "Вемблі".
26-річний Лаваль достроково здолав 38-річного суперника в 5-му раунді. Мікаель одним смертоносним ударом влучив у голову своєму італійському опоненту, після чого той гучно звалився на канвас і, попри відчайдушні спроби, вже не зумів піднятися.
! @lethallawal can .— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 20, 2021
#FightNightLondon | @SkySportsBoxing | @boxxer pic.twitter.com/OkzwxTxFGX
Уболівальники та преса припускають, що такий ефектний нокаут цілком може претендувати на звання найкращого за підсумками року.
Цікаво, що Лаваль є колишнім безхатьком. У 13 років він залишився без матері, а оскільки біологічний батько про нього належним чином не піклувався, то хлопець змушений був просити їжу на вулицях Лагоса. З допомогою працівників британського посольства Лаваль перебрався до Лондона, де й розпочав свою боксерську кар'єру.
- Зараз на рахунку Лаваля 15 перемог (9 - нокаутом) і жодної поразки.
- Бруццезе всьоме програв на професійному рингу. Також в його активі 20 перемог (7 - нокаутом).
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