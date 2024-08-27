Колишній боксер збірної України загинув на війні з російськими окупантами

Денис Ящук віддав життя у боротьбі за незалежність України.

Колишній боксер збірної України Денис Ящук загинув на війні проти російських загарбників.

Трагічну новину повідомили на сторінці Luckypunch.net у Facebook.

Ящук був вихованцем боксерського клубу "Максим" у місті Нетішин Хмельницької області. Він виступав у ваговій категорії до 52 кг, отримав звання Майстра спорту міжнародного класу, входив до складу національної збірної та "Українських отаманів".

"Українські отамани" – напівпрофесійна боксерська команда, яка була створена 2012 року Українською федерацією боксу для виступу у популярній боксерській лізі World Series Boxing (WSB). Зокрема за неї виступали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та інші відомі українські боксери.

Раніше повідомлялося, що на війні на війні з російськими окупантами загинув екстренер з фізпідготовки українських баскетбольних клубів Дмитро Марховський.

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