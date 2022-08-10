Колишній чемпіон світу, якого довічно усунули від боксерської діяльності, став віцепрезидентом ФБУ

У вівторок, 9 серпня, у Житомирі відбулася конференція ФБУ, на якій обрали нового віцепрезидента організації. Ним став колишній чемпіон світу Андрій Котельник.

Про це ексбоксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу подякувати усім за підтримку та довіру бути одним з керівників федерації та можливість працювати на благо розвитку українського боксу. Особисто для мене це новий виклик та велика відповідальність перед нашим великим боксерським середовищем. Також вітаю Дмитра Сосновського з поверненням на посаду головного тренера національної збірної України", - написав Котельник.

Зазначимо, що Контрольно-дисциплінарний комітет ФБУ у червні довічно заборонив 26 особам, у тому числі Котельнику, здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з боксом.

44-річний Котельник народився у Львові. Є срібним призером Олімпійських ігор-2000 у Сіднеї. 2008 року став чемпіоном світу в 1-й напівсередній версії WBA, перемігши в технічному нокауті в 12-му раунді Гевіна Ріса.

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