Колишній футболіст клубів УПЛ помер від коронавірусу, йому було 42 роки

Денис Ковба не зміг побороти страшну хворобу.
Колишній футболіст "Зірки", "Олександрії", російського "Крилья Совєтов" та збірної Білорусі Денис Ковба помер від коронавірусу.
Про трагедію повідомив офіційний сайт клубу РПЛ.
42-річний футболіст раніше опинився в реанімації у тяжкому стані з коронавірусною інфекцією. На жаль, побороти смертоносну хворобу Ковба не зумів.
"Футбольний клуб "Крилья Совєтов" приносить глибокі співчуття рідним і близьким Дениса Ковби. Ми сумуємо разом з вами", - йдеться в заяві російської команди.
- Ковба виступав на позиції півзахисника. Він грав за "Зірку" з 1998-го до 2000 року, а за "Олександрію" - у 2012 році. У складі "Крилья Совєтов" Денис провів 12 сезонів.
- Також Ковба був гравцем вітебського "Локомотива", празької "Спарти" та "Хімків". Він завершив кар'єру в 2012 році, а через шість років взявся до тренерської роботи у "Вітебську".
- На його рахунку 35 матчів і 2 голи в складі збірної Білорусі.
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