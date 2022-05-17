Колишній футболіст загинув у бою з окупантами, які намагалися прораватися через кордон у Сумській області

Колишній футболіст загинув у бою з окупантами, які намагалися прораватися через кордон у Сумській області

У понеділок, 16 травня, ексфутболіст низки аматорських клубів Олександр Поповченко загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Ворог намагався прорвати державний кордон з боку Шосткинського району Сумської області

Про це повідомляє пресслужба Глухівської міської ради.

Поповченко разом з побратимами вступив у бій та отримав смертельне поранення. Він був інспектором прикордонної служби, мав 10-річний досвід служби у відомстві. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

У минулому Поповченко був футболістом. У сезоні 2000/01 він провів 8 матчів за сумський "Фрунзенець" у Другій лізі України. Згодом виступав на аматорському рівні за "Імпульс" (Шостка), "Спартак" (Глухів), "Велетень" (Глухів). Його останнім клубом у 2020 році була "Дружба" (Соснівка).

Нагадаємо, що у неділю, 15 травня, в бою з російськими окупантами загинув український боксер Віктор Понятенко.

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