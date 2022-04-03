Колишній капітан баскетбольної збірної України продає чемпіонський перстень, щоб зібрати кошти для ЗСУ (фото)

Тренер "Тернополя" хоче допомогти Україні.

Тренер "Тернополя" та колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко долучився до збору коштів на захист України від російських окупантів.

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Facebook.

Уродженець Дружківки з українського Донбасу виставив на продаж чемпіонський перстень української Суперліги сезону-2010/11, коли виступав за Будівельник.

Унікальність нагороди в тому, що Забірченко отримав її в Донецьку, який наразі чекає звільнення від російської окупації.

Стартував перстень з 30 000 гривень. На 16:30 3 квітня за нього вже пропонували 300 000 гривень. Торги триватимуть до 21:00 3 квітня.

Нагадаємо, що український боксер Іван Редкач виставив на аукціон рукавички з автографом легендарного Менні Пак'яо, щоб допомогти України.

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