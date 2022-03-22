Колишній капітан збірної Фінляндії дав притулок у своєму домі біженцям з України

У домі Спарва живе українка з двома дітьми.

Колишній капітан збірної Фінляндії Тім Спарв підтримує Україну, яка продовжує боротися з російськими окупантами.

На своїй сторінці у Twitter 35-річний футболіст повідомив, що готовий надати свою квартиру у фінському місті Вааса українським біженцям.

I would gladly let a family fleeing the war live in my apartment in Vaasa, Finland. So when the Ukrainian refugees arrives, please be in touch. It's the least I can do. #RefugeesWelcome — Tim Sparv (@TimSparv) February 27, 2022

І тепер у цій квартирі живе українка із двома дітьми – сином та донькою. Її чоловік залишився в Україні. Водночас імені жінки Спарв не називав.

"Вони три дні їхали з Києва до польського кордону, хоча зазвичай на цю дорогу потрібно 6 годин. Її чоловік залишився в Києві, він – IT-фахівець, і він не воює і перебуває у відносній безпеці, якщо можна так сказати. Але їм важко через невизначеності.

Ми з дружиною жертвували гроші різним організаціям, які допомагають Україні. Дружина у Празі протестувала проти війни, але ми відчували, що хочемо зробити більше. Тоді я й подумав про свою квартиру у Ваасі. Це була спонтанна думка", - цитує Спарва iNews.

Спарв проживає з сім'єю у Празі, але зараз повернувся на батьківщину, щоб допомогти біженцям з адаптацією. Сам він проживає у своєї мами у невеликому селищі.

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