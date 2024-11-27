Колишній одноклубник Мессі став його новим тренером в "Інтер" Маямі

"Інтер" Маямі оголосив про призначення Хав'єра Маскерано на посаду головного тренера.

Про це американський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Ексгравець "Ліверпуля" та "Барселони" підписав з маямцями контракт до кінця 2027 року. На тренерському містку аргентинець замінив свого співвітчизника Херардо Мартіно.

Таким чином, Маскерано возз'єднався зі своїми колишніми одноклубниками з "Барселони": Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою, які нині виступають за "Інтер" Маямі.

Маскерано розпочав тренерську кар'єру 2022 року та працював зі збірними Аргентини U-20 та U-23. 40-річний фахівець був головним тренером "альбіселесте" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Зазначимо, що за клуб з Маямі, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, також грає український захисник Сергій Кривцов.

Нагааємо, у листопада цього року "Інтер" Маямі сенсаційно вилетів у першому раунді плейоф МЛС.

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