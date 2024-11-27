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Колишній одноклубник Мессі став його новим тренером в "Інтер" Маямі

Колишній одноклубник Мессі став його новим тренером в "Інтер" Маямі

Хав'єр Маскерано / Фото: Associated Press

Американський клуб очолив Хав'єр Маскерано.

"Інтер" Маямі оголосив про призначення Хав'єра Маскерано на посаду головного тренера.

Про це американський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Ексгравець "Ліверпуля" та "Барселони" підписав з маямцями контракт до кінця 2027 року. На тренерському містку аргентинець замінив свого співвітчизника Херардо Мартіно.

Таким чином, Маскерано возз'єднався зі своїми колишніми одноклубниками з "Барселони": Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою, які нині виступають за "Інтер" Маямі.

Маскерано розпочав тренерську кар'єру 2022 року та працював зі збірними Аргентини U-20 та U-23. 40-річний фахівець був головним тренером "альбіселесте" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Зазначимо, що за клуб з Маямі, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, також грає український захисник Сергій Кривцов.

Нагааємо, у листопада цього року "Інтер" Маямі сенсаційно вилетів у першому раунді плейоф МЛС.

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