Колишній опонент Віталія Кличка ударом в голову нокаутував хулігана на вулиці: відео

Дворазовий чемпіон Великої Британії у надважкій вазі 1997 та 1999 років Джуліус Френсіс, схоже, все ще має необхідні боксерські навички.

57-річний ексбоксер вирішив згадати минуле, нокаутувавши потужним ударом в голову хулігана.

Інцидент за участю титулованого Френсіса трапився біля ТРЦ, де він працює охоронцем.

Невідомий хуліган усіляко провокував інших відвідувачів на конфлікт, вигукуючи образи. Декілька разів неадекват кидався на інших охоронців, коли на його шляху став Френсіс. Супертяж не став довго роздумувати і ефектним правим боковим моментально "вирубав" порушника.

До вашої уваги відео з цим епізодом. Зазначимо, що нокаут був настільки сильний, що друзі не відразу привели до тями хулігана.

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…



[ @GloryGloryTott]pic.twitter.com/MDL9yVLfZ9 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 13, 2022

Додамо, що Френсіс – дворазовий чемпіон Великої Британії у надважкій вазі (1997, 1999). На професійному рингу провів 48 боїв – 23 перемоги, 24 поразки та 1 нічия. На його рахунку два бої з такими легендами, як Майк Тайсон та Віталій Кличко.

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