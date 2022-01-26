Колишній спаринг-партнер Ф'юрі: Усик дав би Тайсону найважчий бій

Мілтон висловився про потенційний поєдинок непереможних боксерів.

Колишній спаринг-партнер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) Джеремія Мілтон поділився думкою про можливий бій британця з володарем титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19-0, 13) ).

За словами спортсмена, український боксер становитиме серйозну конкуренцію для "Циганського короля".

"Завдяки Ф'юрі я навчився розважатися під час бою, зрозумів, що потрібно стежити за своїм психічним здоров'ям. Він не тільки говорить про це, а й живе цим. Якщо згадати наші спаринги та наші розмови, то основний посил був таким - живи своїм життям, яка була тобі дана і віддавай все, що маєш. Будь чоловіком".

Можу припустити, що зараз найважчий бій дав би йому Усик. Чому говорю про це? Зараз усі обговорюють яку суму взяти для того, щоб відійти убік, який гонорар потрібен для того, щоб погодитись на поєдинок.

Що ж до Ф'юрі та Усика, то вони все ще б'ються як непереможені бійці, і хочуть перемагати", - сказав Мілтон в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Вайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Один - боягуз, інший - слабак: Ф'юрі "наїхав" на Джошуа і Усика та закликав їх вийти проти нього у ринг

"Тік, йоб**ий, так": Ф'юрі лютує від невизначеності у надважкій вазі (відео)

"Кругленька" сума чи реванш з Усиком: легендарний Льюїс зізнався, як би вчинив на місці Джошуа