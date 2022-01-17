Колишній суперник Кличка відповів, хто б переміг у поєдинку Володимира з Усиком

Едді Чемберс спрогнозував результат битви між двома українцями.
Колишній претендент на чемпіонський титул у надважкій вазі Едді Чемберс поділився думками про те, як би завершився бій між Володимиром Кличком та Олександром Усиком.
Саме це запитання поставив 39-річному американцю один з його фоловерів у Twitter. Чемберс відповів, що поставив би на Кличка-молодшого.
"Я б віддав перевагу Володимиру. Він би використав свої габарити та дистанцію", - написав Чемберс.
I would edge it to Wlad.. Use his size and distance https://t.co/O9jhUXvXZU— Eddie Chambers (@champfasteddie) January 16, 2022
Свого часу американському боксеру довелося на собі перевірити міцність кулаків Володимира Кличка. У 2010 році Чемберс програв Володимиру нокаутом на останніх секундах фінального раунду та не зміг стати чемпіоном світу.
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