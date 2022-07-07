Колишній суперник Ломаченка втратив 80% зору через пательню: фото 18+

Так, в руках 41-річного кубинця під час приготування вибухнула пательня. Унаслідок цього Рігондо отримав серйозні травми обличчя.

Як повідомляє talkSPORT, цей інцидент трапився ще в березні в будинку боксера в Маямі.

Зазначається, що Рігондо обпалив собі руки та дуже ушкодив свій зір через попадання окропу в обличчя. Рігондо втратив близько 80% зору, проте лікарі зазначають, що він незабаром має відновитися повністю.

"Щоночі, коли я заплющую очі, ось що я бачу. Іноді важко забути", - підписав боксер фото.

Фото: instagram.com/rigoelchacal305

Рігондо є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор (2000 та 2004), дворазовим чемпіоном світу (2001 та 2005) та чемпіон Панамериканських ігор (2003) серед любителів. Окрім того, він чемпіон світу у другій найлегшій (WBA, 2012-2015, 2016-2018; WBO, 2013-2015) та найлегшій (WBA, 2020-н. в.) вагових категоріях серед професіоналів.

Нагадаємо, Ломаченко переміг Рігондо технічним нокаутом в грудні 2017 року.