Колишній суперник Усика прийшов на зважування перед боєм у масці Бориса Джонсона (відео)

Британський надважковаговик Дерек Чісора одягнув на фінальне зважування перед поєдинком проти болгарина Кубрата Пулєва маску із зображенням прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

У п'ятницю, 8 липня, британець Дерек Чісора і болгарин Кубрат Пулєв провели фінальне зважування та дуель поглядів напередодні їхнього бою.

Дерек прийшов на офіційний захід у масці очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона, який нещодавно оголосив, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії.

Derek Chisora bizarrely weighs in wearing a Boris Johnson mask, it stayed on for the face-off... pic.twitter.com/mMLvGjLjLu — SPORTbible (@sportbible) July 8, 2022

Цим вчинком Чісора підтримав чиновника, шанувальником якого він є. Боксер вирішив носити маску протягом усього зважування. Дерек не зняв її навіть під час битви поглядів з Пулєвим.

Зазначимо, що Чісора показав вагу 117 кг. Болгарин виявився легшим за британця майже на чотири кілограми - 113,4 кг.

Поєдинок Чісора - Пулєв відбудеться в ніч проти 10 липня на арені О2 в Лондоні. Це буде вже другий бій між цими боксерами. У травні 2016 року Кубрат переміг британця роздільним рішенням суддів.

У послужному списку Чісори 32 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO.

Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. На рахунку Пулєва 29 перемог (14 - нокаутом) та 2 поразки. На ринзі він тричі бився проти українців: на старті кар'єри переміг Ярослава Заворотного та Максима Педюру, а в листопаді 2014 року нокаутом програв Володимиру Кличку в бою за титули IBF, IBO, WBO, WBA Super та The Ring.

Раніше повідомлялося, що Чісора дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком.

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