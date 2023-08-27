Колишній суперник Усика став на захист українця після скандалу в бою з Дюбуа

Тоні Белью пояснив, чому удар Даніеля у 5-му раунді не був легальним.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью прокоментував влучання британця Даніеля Дюбуа нижче пояса українця Олександра Усика у бою за титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Колишній суперник Усика дав пояснення, чому удар Дюбуа у 5-му раунді був забороненим і рефері справедливо дав українцю час на відновлення.

"Все, що нижче пупка класифікується як нижче пояся в боксі. Це не моя думка, це факт. Це правила. Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок, бо якщо це так – можна влучити в пояс. Це фото замість тисячі слів", – написав Белью у Twitter.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE — Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

Усик видовищно нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та зберіг чемпіонські пояси. Однак команда Даніеля збирається оскаржувати результат бою через те, що, на їхню думку, удар британця не був нижче пояса. Після завершення поєдинку суперник українця заявив, що у нього вкрали перемогу.

Раніше повідомлялося, що Усик дотепно прокоментував скандальний удар Дюбуа нижче пояса.

Нагадаємо, Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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