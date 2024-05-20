Колишній суперник Усика заявив, що рефері "вкрав" в українця дострокову перемогу над Ф'юрі

Тоні Белью розкритикував суддю, який працював у ринзі на поєдинку за звання "абсолюта" в хевівейті.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

На думку британського боксера, рефері в ринзі припустився помилки, коли у дев'ятому раунді став відраховувати нокдаун "Циганському королю". Белью вважає, що це рішення завадило Усику нокаутувати Ф'юрі.

"Не хочу бути занадто суворим, але бій слід було зупинити в дев'ятому раунді. Усику варто було дозволити продовжувати завдавати удари в дев'ятому раунді. Відлік не слід було відкривати, і рефері знає, що він зробив помилку.

У професійному боксі тобі не відраховують стоячий нокдаун, якщо тільки ти не падаєш на канвас, але тебе утримують канати. Ф'юрі спотикався. Він перед цим спотикався чотири рази. Коли Ф'юрі спіткнувся уп'яте, рефері втрутився. Олександру Усику потрібно було всього два удари, і бій би закінчився. У нього це вкрали", – сказав Беллью для talkSPORT.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

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Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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