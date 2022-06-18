Колишній суперник Віталія Кличка зганьбився, назвавши війну в Україні "громадянською"

Відомий польський боксер Томаш Адамек відзначився обурливою заявою про війну українського народу з російськими окупантами.

Екссуперник Віталія Кличка несподівано сказав, що в Україні триває "громадянська війна".

Польський боксер вважає, що не слід втручатися у справи України. Також він зазначив, що намагається триматися осторонь політики, доки займається спортом.

"Ні, я не контактую з братами Кличками. Я вважаю, що це внутрішні справи. Не думаю, що повинен туди втручатися. Це війна, громадянська війна. Колись це все був СРСР, не пам'ятаю скільки років тому.

Якщо будемо втручатися, то миру не буде і вони знищать всю Україну. Я відсунув політику і не хочу про це багато говорити, поки ще займаюся спортом", – цитує Адамека Interia Sport з посиланням на MMA Rocks.

Додамо, що поляк був чемпіоном світу за версіями IBF і IBO в першій важкій вазі та WBC в напівважкій ваговій категорії. У вересні 2011 року Адамек претендував на титул WBC в надважкій вазі, але програв Віталію Кличку технічним нокаутом в десятому раунді.

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