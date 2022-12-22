Колишній тренер "Барселони" може очолити збірну Бразилії

Енріке є головним кандидатом на посаду.
Колишній головний тренер каталонської "Барселони" та збірної Іспанії з футболу Луїс Енріке може очолити національну команду Бразилії.
Про це пише Globoesporte.
Повідомляється, що іспанський фахівець є головним кандидатом на посаду головного тренера бразильців.
Після вильоту до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Луїс Енріке залишив посаду керманича збірної Іспанії.
У бразильців зараз шукають заміну Тіте, який також залишив свою посаду головного тренера після невдалого результату збірної Бразилії у матчах 1/4 фіналу мундіалю проти Хорватії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.
Нагадаємо, що ЗМІ писали, що очолити збірну Бразилії запропонували головному тренеру мадридського "Реала" Карло Анчелотті, але він відхилив цю пропозицію.
- Луїс Енріке очолював збірну Іспанію від 2019 року. Під його керівництвом "Фурія роха" кваліфікувалася до фіналу Ліги націй УЄФА минулого сезону, пройшла у Фінал чотирьох цього турніру у поточному сезоні і дісталася до півфіналу Євро-2020.
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