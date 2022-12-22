Колишній тренер "Барселони" може очолити збірну Бразилії

Енріке є головним кандидатом на посаду.

Колишній головний тренер каталонської "Барселони" та збірної Іспанії з футболу Луїс Енріке може очолити національну команду Бразилії.

Про це пише Globoesporte.

Повідомляється, що іспанський фахівець є головним кандидатом на посаду головного тренера бразильців.

Після вильоту до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Луїс Енріке залишив посаду керманича збірної Іспанії.

У бразильців зараз шукають заміну Тіте, який також залишив свою посаду головного тренера після невдалого результату збірної Бразилії у матчах 1/4 фіналу мундіалю проти Хорватії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що очолити збірну Бразилії запропонували головному тренеру мадридського "Реала" Карло Анчелотті, але він відхилив цю пропозицію.

Луїс Енріке очолював збірну Іспанію від 2019 року. Під його керівництвом "Фурія роха" кваліфікувалася до фіналу Ліги націй УЄФА минулого сезону, пройшла у Фінал чотирьох цього турніру у поточному сезоні і дісталася до півфіналу Євро-2020.

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