Колишній тренер "Шахтаря" мріє очолити збірну України

Головний тренер "Лілля" Паулу Фонсека не проти очолити національну збірну України.

Про це фахівець сказав в інтерв'ю для La Voix des Sports, на яке посилається Le Petit Lillois.

При цьому він відзначив, що навряд чи найближчим часом тренуватиме збірну Португалії.

"Щиро кажучи, я не думаю, що зможу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у "Ліллі" і хочу продовжити цей проєкт. Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота.

Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не планую на майбутнє. Але якби думав про це, я одного дня став би тренером збірної України", – сказав Фонсека.

Португалець тренував "Шахтар" від 2016 до 2019 року. Він тричі вигравав чемпіонат і Кубок України, одного разу – Суперкубок.

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