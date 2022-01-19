Колишній тренер єврокубкового представника УПЛ несподівано працевлаштувався в Казахстані

Руслан Костишин очолив дебютанта вищого дивізіону Казахстану.

Колишній керманич ковалівського "Колоса" Руслан Костишин призначений головним тренером "Аксу" з Казахстану.

Про це дебютант казахстанської Прем'єр-ліги повідомив у себе в Instagram.

Деталі контракту з 45-річним українським фахівцем клуб не розголошує.

До цього єдиним досвідом у тренерській кар'єрі Костишина був "Колос", який він очолював від 2014-го до 2021 року та пройшов шлях від аматорів до УПЛ.

У нинішньому сезоні "Колос" був учасником єврокубків від України, де змагався в Лізі конференцій. Утім, шлях ковалівців у третьому за престижністю клубному турнірі Європи був недовгим, адже вони покинули змагання вже у 3-му раунді відбору, вилетівши від "Шахтаря" з Караганди.

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