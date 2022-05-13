Колишній український боксер та арбітр загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти вбили українського ексбоксера та суддю Олексія Купирєва.

Життя 46-річного Олексія Купирєва трагічно обірвалося внаслідок моторошних бомбардувань Маріуполя російськими загарбниками.

Про це повідомив експрезидент федерації боксу Донецької області Дмитро Єлісеєв.

За його словами, Купирєв загинув ще 8 березня 2022 року. До квартири колишнього боксера, який потім працював рефері прилетів ворожий снаряд. Вижити Олексію не вдалося.

Купирєв разом зі своєю сім'єю мешкав у багатоповерховому будинку. Коли почалася повномасштабна війна, то він та його рідні ховалися від бомб у підвалі. Проте в один момент Олексій залишив укриття і піднявся до квартири - саме в цей момент у будинок влучив снаряд, який і убив його.

Зазначимо, що Купирєв був чемпіоном Європи з боксу серед молоді. Після завершення боксерської кар'єри він працював суддею та отримав ліцензію IBA.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що у віці 33 років помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання.

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