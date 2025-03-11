Колишній воротар "Динамо" та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко оголосив про завершення ігрової кар'єри.

37-річний український голкіпер опублікував зворушливий прощальний пост у соціальних мережах.

"The End. Хочу подякувати без винятку усім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху. Моє ім'я і моя кар'єра були б неможливі без людей, з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи від 7 років і до сьогоднішнього дня. Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і заїзди на базу – всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні.

Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі.

Кожен день без винятку я віддавав всього себе на футбольному полі задля команди і досягнення результату, тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну кар'єру з чистою совістю.

Футбол – це моє життя. Дякую за увагу і до зустрічі. Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", – написав Бойко у себе в Instagram.

Бойко є вихованцем "Динамо". У складі київського клубу Денис зіграв 108 матчів у всіх турнірах. Разом з "біло-синіми" голкіпер одного разу став чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі – Суперкубка країни.

Також Бойко виступав за "Дніпро", турецький "Бешикташ", іспанську "Малагу" та житомирське "Полісся". У складі "Дніпра" він був фіналістом Ліги Європи сезону-2014/15, а з "Бешикташем" ставав чемпіоном Туреччини у сезоні-2015/16.

Останнім клубом у кар'єрі Дениса стало "Полісся". За житомирський клуб він грав від літа 2023-го до завершення минулого сезону.

Також на рахунку Бойка 7 матчів за національну збірну України в період від 2014-го до 2021 року.

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