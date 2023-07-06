Колишній воротар "Динамо" та збірної України перейшов до новачка УПЛ

Житомирське "Полісся" оголосило про підписання ексголкіпера київського "Динамо" та збірної України Дениса Бойка.

Новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) підписав з 35-річним воротарем контракт терміном на один рік, повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Футбольний клуб "Полісся" діє у тому стратегічному напрямку, який визначив президент клубу Геннадій Буткевич, а саме – баланс між досвідом та молодістю. Денис Бойко – це гравець, який має за своїми плечима чималий досвід виступів на найвищому рівні. Ми раді привітати такого досвідченого гравця у нашій команді і переконані, що робота Дениса Бойка принесе свої плоди для житомирського клубу", – прокоментував перехід Бойка гендиректор "Полісся" Володимир Загурський.

Денис перебрався до "Полісся" у статусі вільного агента. Цього літа він залишив "Динамо" після закінчення терміну свого контракту з "біло-синіми".

У складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах у період 2005-2014 років та від 2018-го. Разом з "Динамо" голкіпер одного разу став чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі – Суперкубка країни.

Окрім "Динамо", голкіпер виступав за "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу". У складі "Дніпра" він був фіналістом Ліги Європи сезону-2014/15, а з "Бешикташем" ставав чемпіоном Туреччини у сезоні-2015/16.

Також на рахунку Бойка 7 матчів за національну збірну України.

Сезон УПЛ-2023/24 стартує 29 липня. У першому турі "Полісся" на виїзді зустрінеться з "Вересом".

Нагадаємо, минулого сезону "Полісся" стало чемпіоном Першої ліги. Житомиряни уперше в історії вийшли до елітного дивізіону чемпіонату України.

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