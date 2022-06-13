Колишній воротар клубів УПЛ зі зброєю в руках пішов захищати Україну від російських окупантів

Ексголкіпер "Металіста 1925", "Олександрії" та низки інших українських клубів Руслан Зарубін у лавах Нацгвардії боронить батьківщину від російських загарбників.

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, колишній голкіпер "Полтави", "Геліоса", "Олександрії", та "Металіста 1925" відвіз сім'ю до безпечного місця, а сам разом зі своїм багаторічним одноклубником Ігорем Чередниченком пішов воювати.

Про це 39-річний Зарубін розповів в інтерв'ю FanDay.

"Спочатку не був готовий іти до військкомату, оскільки ще не до кінця відновився після грудневої операції на травмованому коліні. Певний час гостював у друга у Чернівцях, займався волонтерською діяльністю. Коли нога трохи загоїлася, і я перестав шкутильгати, повернувся до Харкова і пішов до військкомату.

Мені здається, що мало хто хоче воювати. Це швидше обов'язок. Для себе вирішив, що якщо можу чимось допомогти, то треба йти та допомагати. У будь-якому випадку це було свідоме рішення, що йшло зсередини. Я ніколи не уявляв себе військовим, але коли бачиш, як воюють зовсім молоді хлопці чи такі, як Юрій Миколайович Вернидуб, не можеш залишатися осторонь.

Я ніколи не служив. До того ж навіть зброю ніколи в руках не тримав - не було такої тяги. У школі, звісно, були уроки допризовної підготовки юнаків, як у всіх. Нічого серйозного ми там не робили. Хіба що навчилися надягати протигаз і кілька разів розібрали автомат. Але нічого - на війні швидко вчишся", - зізнався Зарубін.

Зазначимо, що Зарубін завершив кар'єру футболіста минулого року. Останнім клубом воротаря стала "Вікторія" із Миколаївки.

Нагадаємо, нещодавно окупанти зруйнували тренувальну базу "Металіста 1925" на Харківщині. Допомогти з відновленням знищеної росіянами спортивної інфраструктури європейську спільноту попросили зірка українського тенісу Еліна Світоліна та легендарний футболіст Андрій Шевченко.

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