Колишній захисник "Динамо" приєднався до клубу російського блогера - ЗМІ

Український футболіст Микола Морозюк перейшов до клубу другого дивізіону Кіпру, який належить блогеру з Росії.

Український захисник Микола Морозюк перейшов до клубу "Красава Ені Іпсонас".

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Останнім клубом 34-річного футболіста був одеський "Чорноморець". Він приєднався до команди взимку, однак так і не зіграв жодного офіційного матчу за одеситів. До цього Морозюк залишався без клубу з літа минулого року, коли припинив співпрацю із турецьким "Різеспором".

Морозюк приєднається у "Красаві" до двох інших українців - Віталія Квашука та Євгена Будника.

Клуб "Красава" належить російському відеоблогеру Євгену Савіну. Раніше команда виступала в дивізіоні ФНЛ в російському чемпіонаті, але через підтримку України Савіним під час повномасштабної війни з Росією, "Красава" переїхав до Кіпру і сезон 2022/23 проведе у другому дивізіон країни.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" повідомив про підписання довгострокового контракту з форвардом - Мар'яном Шведом.

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