Колишньому суперникові Ломаченка загрожує смертна кара: раніше вимагав реванш з українцем

Колишньому суперникові Ломаченка загрожує смертна кара: раніше вимагав реванш з українцем

Зірка легкої ваги перебуває під вартою.

Пуерто-риканському боксеру Феліксу Вердехо загрожує смертна кара за вбивство його вагітної подруги Кейшлі Родрігес.

Зірці легкої ваги висунуто звинувачення у викраденні автомобіля та людини, що спричинило смерть, і вбивстві ненародженої дитини. Максимальна міра покарання за такі злочини - смертна кара, повідомляє Boxing Scene.

Звинувачення також пред'явлені спільникові Фелікса Луїсу Антоніо Кадіс-Мартінесу. Наступне слухання у справі відбудеться 27 вересня 2021 року.

28-річний Вердехо провів на професійному ринзі 29 боїв, здобув 27 перемог і зазнав 2 поразок.

У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні у чвертьфіналі Фелікс програв українцю Василю Ломаченку.

Уже у статусі професійного боксера пуерто-риканець хотів провести реванш зі своїм кривдником.

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