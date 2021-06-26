Колишньому суперникові Ломаченка загрожує смертна кара: раніше вимагав реванш з українцем

Зірка легкої ваги перебуває під вартою.
Пуерто-риканському боксеру Феліксу Вердехо загрожує смертна кара за вбивство його вагітної подруги Кейшлі Родрігес.
Зірці легкої ваги висунуто звинувачення у викраденні автомобіля та людини, що спричинило смерть, і вбивстві ненародженої дитини. Максимальна міра покарання за такі злочини - смертна кара, повідомляє Boxing Scene.
Звинувачення також пред'явлені спільникові Фелікса Луїсу Антоніо Кадіс-Мартінесу. Наступне слухання у справі відбудеться 27 вересня 2021 року.
- 28-річний Вердехо провів на професійному ринзі 29 боїв, здобув 27 перемог і зазнав 2 поразок.
- У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні у чвертьфіналі Фелікс програв українцю Василю Ломаченку.
- Уже у статусі професійного боксера пуерто-риканець хотів провести реванш зі своїм кривдником.