Колишня чемпіонка з UFC втратила великий шматок чола під час бою

Далеко не найкращий поєдинок провела ексчемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у найлегшій вазі зі США Джуліанна Пенья.

Так, 32-річна американка зазнала поразки від представниці Бразилії - Аманди Нуньєс.

Як зазначив президент UFC Дейна Вайт, наслідком цієї невдачі стала госпіталізація Пеньї та пластична операція, яка чекає на бійчиню найближчим часом.

"У Джуліанни не вистачає великого шматка чола. Їй знадобиться деякий час, щоб вилікуватися. Що буде потім - я не знаю. Сьогодні ввечері її неабияк потріпали. Їй потрібно трохи відпочити, розслабитися, провести трохи часу зі своєю дочкою, а потім ми почнемо переговори про новий бой", - сказав Вайт.

Хоча стійкість і рішучість Пеньї в бою були гідні замилування, Вайт сказав, що це була ніч Нуньєс.

"Вона повністю домінувала. У перших двох раундах було п'ять нокдаунів. Між спробами здачі і нокдаунами є велика різниця. Вони навіть не можна порівняти. Джуліанна сильна як цвях, і її воля до перемоги не має собі рівних. Вона хотіла перемогти, але Аманда була сильнішою", - підсумував президент UFC.

Додамо, що титульний поєдинок на турнірі UFC 277 завершився одноголосним рішенням суддів на користь 34-річної бразилійки Нуньєс.

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