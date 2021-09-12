Колишня жертва Кличка тріумфально повернувся на ринг після 3 років перерви: кинув виклик Ф'юрі (відео)

Британець Девід Хей здобув перемогу над своїм співвітчизником Джо Фурньє.
Ексчемпіон світу в першій важкій і надважкій вазі Девід Хей повернувся на ринг після трирічної перерви. 40-річний британець провів поєдинок зі своїм співвітчизником Джо Фурньє в андеркарді бою Евандер Холіфілд - Вітор Белфорт.
Уже в першому раунді Хей зумів відправити опонента в нокдаун. Фурньє швидко піднявся на ноги та навіть перехопив ініціативу. Однак досвідчений Девід постійно набирав очки, майстерно працюючи другим номером.
Поєдинок протривав всі відведені 8 раундів. Після фінального гонгу арбітри одноголосно віддали перемогу Хею - 79-72, 79-72, 80-71.
Після завершення бою Хей викликав на поєдинок чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.
- Для Хея ця перемога стала 29-ю на профірингу. Також у його пасиві 4 поразки, включаючи програний чемпіонський бій Володимиру Кличку в 2011 році.
- 38-річний Фурньє зазнав першої поразки в кар'єрі. На його рахунку також 9 перемог.