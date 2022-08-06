Колишню російську гімнастку не пустили на чемпіонат світу - вона влаштувала істерику

Латвійську художню гімнастку Єлизавету Полстяну, яка раніше виступала за Росію, не допустили на чемпіонаті світу, який у вересні відбудеться у болгарській Софії.

Латвійська гімнастка Єлизавета Полстяна, яка виросла в Росії, повідомила, що її не допустили до участі в чемпіонаті світу.

Про це спортсменка заявила в Instagram.

"На жаль, "спорт поза політикою" – це порожні слова, втім, ми вже давно в цьому переконалися. Можливо, чемпіонат Європи був останнім стартом у моїй спортивній кар’єрі. Безумовно, це було дуже гарно та яскраво. Та взагалі сезон вийшов класним, зібрала майже цілий комплект на Гран-прі та Кубках світу. Мені не дали дійти мети, до якої я йшла все своє життя. Прикро? Не буду брехати й геройствувати… Так, страшенно прикро, ніби половину тебе знищили. Мені не дали права виступити на чемпіонаті світу та закінчити хоча б цей сезон. Звинувачувати нікого не збираюся, нехай це залишиться на совісті людей, які ухвалювали це рішення", – написала Полстяна.

19-річна Повстяна народилася в Латвії, виросла в Росії та у 2018 році відмовилася від російського громадянства.

З латвійської збірної її вигнали після того, як не стала відмовлятися від російського громадянства.

"Тиждень тому, коли я ще була в Латвії та готувалася до чемпіонату світу, Олімпійський комітет поставив мені умову: або я відмовляюся від російського громадянства і продовжую виступати за Латвію, або не відмовляюся від громадянства — тоді мене виключають із збірної. Я й раніше говорила, що такий вибір зробити не можу, тому що у Росії моя родина, мої друзі", — сказала спортсменка у коментарі російським засобам масової пропаганди.

Чемпіонат світу 2022 року відбудеться у Софії з 12 по 18 вересня.

Нагалаємо, що російський хокейний тренер Юрій Новіков звинуватив міжнародні організації в недопуску юних спортсменів до змагань.

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