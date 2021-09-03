Колишню зірку реслінгу знайшли мертвою: перед смертю виклала в Мережу бентежне відео

У ролику американка в депресії скаржилася на самотність.

Американська реслерка Шеннон Спруілл, відома світові під псевдонімом Даффні Ангер, була знайдена мертвою.

Про трагедію повідомляє Inside The Ropes.

Останнім часом 46-річна Даффні страждала від самотності та депресії. Вона викликала хвилювання своїх друзів і родичів та уболівальників роликом, який виклала в Мережу 1 вересня. На відео Ангер перебувала в тяжкому емоційному стані та нарікала на самотність. У руці вона тримала предмет, який був дуже схожий на пістолет.

Поява цього відео в Інтернеті призвела до того, що родичі реслерки звернулися в правоохоронні органи. Поліцейські перевірили декілька адрес, де могла перебувати Даффні. У підсумку Ангер виявили мертвою.

Американка зробила собі ім'я виступами в WCW. Її зіркова кар'єра почалася в 1999 році.

В останній період життя Ангер виступала в незалежних промоушенах і брала участь у декількох подкастах.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в Росії воротар помер під час футбольного матчу.

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