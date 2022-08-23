"Кольори незалежності": Світоліна, П'ятов, Рижикова та інші спортсмени привітали українців з Днем прапора (фото)

23 серпня Україна святкує День державного Прапора. ТСН Проспорт зібрав привітання українських спортсменів зі святом.

У вівторок, 23 серпня, вся Україна святкує День прапора.

До привітань долучилися й ті, завдяки кому на міжнародних аренах грає гімн нашої країни та підіймається синьо-жовтий стяг.

Еліна Світоліна

"Кольори, які сьогодні знає весь світ! Кольори сміливості. Кольори незламності. Кольори боротьби. Кольори незалежності. Вітаю всіх українців із Днем Державного прапора України", - написала перша ракетка України.

Олександр Усик

"З Днем прапора, рідненька", - написав Усик.

Дар'я Білодід

instagram.com/dariabilodid7/

Андрій П'ятов

instagram.com/piat30/

"Найрідніший, найулюбленіший", - зазначив футболіст.

Георгій Бущан

Голкіпер опублікував власне фото з синьо-жовтим прапором.

instagram.com/georgiybuschan/

Віктор Циганков

instagram.com/viktortsygankov/

"З днем державного прапора! Слава Україні", - написав він.

Анна Рижикова

instagram.com/anna_ryzhykova/

"Кольори свободи", - написала легкоатлетка.

Роман Яремчук

instagram.com/r.yaremchuk/

Єлизавета Яхно

instagram.com/yakhnoliza/

"З днем прапору, Україно!", - пише синхроністка.

Сергій Сидорчук

instagram.com/sydorchuksergii/

"Зі святом" - лаконічно написав футболіст.

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