"Кольори незалежності": Світоліна, П'ятов, Рижикова та інші спортсмени привітали українців з Днем прапора (фото)

23 серпня Україна святкує День державного Прапора. ТСН Проспорт зібрав привітання українських спортсменів зі святом.
У вівторок, 23 серпня, вся Україна святкує День прапора.
До привітань долучилися й ті, завдяки кому на міжнародних аренах грає гімн нашої країни та підіймається синьо-жовтий стяг.
Еліна Світоліна
"Кольори, які сьогодні знає весь світ! Кольори сміливості. Кольори незламності. Кольори боротьби. Кольори незалежності. Вітаю всіх українців із Днем Державного прапора України", - написала перша ракетка України.
Олександр Усик
"З Днем прапора, рідненька", - написав Усик.
Дар'я Білодід
Андрій П'ятов
"Найрідніший, найулюбленіший", - зазначив футболіст.
Георгій Бущан
Голкіпер опублікував власне фото з синьо-жовтим прапором.
Віктор Циганков
"З днем державного прапора! Слава Україні", - написав він.
Анна Рижикова
"Кольори свободи", - написала легкоатлетка.
Роман Яремчук
Єлизавета Яхно
"З днем прапору, Україно!", - пише синхроністка.
Сергій Сидорчук
"Зі святом" - лаконічно написав футболіст.
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