"Кольори вільних і незламних": як українські спортсмени вітають із Днем Прапора

Щороку 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.

Українські спортсмени також не залишили без уваги цей особливий день і в соцмережах привітали співвітчизників зі святом.

Вони опублікували світлини із синьо-жовтим стягом, який незмінно підіймається на честь їхніх перемог. Також зірки спорту подякували нашим військовим, які мужньо боронять Україну від російських окупантів.

Сергій Стаховський (теніс)

"Кольори вільних і незламних. Кольори хоробрих і відважних. Кольори небайдужих і відданих. Честь та пошана всім вбитим та замордованим українцям які навіть в найстрашніший момент у своєму житті не зрадили свій прапор. Помстимось за кожного", – написав тенісист, який зараз воює у лавах ЗСУ.

Володимир Кличко (бокс)

"Сьогодні український День Прапора. Український прапор символізує не лише жовтий і синій, а й свободу та життя, демократію та різноманітність. За опір і волю. За вільний світ і мирне майбутнє", – написав колишній чемпіон світу з боксу.

Роман Зозуля (футбол)

"З автографами найкращих. Безцінний. Цей стяг зі мною від 2015-го і до наступних багатьох поколінь Зозуль. Гордий його підіймати. Дякую воїнам за те, що маю таку можливість! Із Днем Державного Прапора!", – написав футболіст.

Ярослав Амосов (ММА)

Із днем народження, Україно. Із Днем Державного Прапора!", – написав чемпіон Bellator у напівсередній вазі.

Денис Берінчик (бокс)

"Із Днем Прапора України! Українці, шановні, сил та наснаги", – написав боксер.

Тарас Шелестюк (бокс)

"Із Днем Державного Прапора, Україно", – написав боксер.

Ольга Харлан (фехтування)

"Із Днем Державного Прапора", – написала шаблістка.

Дар'я Білодід (дзюдо)

"Із Днем Державного Прапора", – написала дзюдоїстка.

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