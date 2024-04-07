"Колос" і "Металіст 1925" не визначили сильнішого в матчі 23-го туру УПЛ (відео)

Ковалівці та харків'яни обмінялися голами та поділили очки.

"Колос" зіграв унічию з "Металістом 1925" у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі господарі створили собі мінімальну перевагу – на 23-й хвилині відзначився бразилець Ранжел.

На старті другої половини зустрічі харківський клуб відігрався. На 47-й хвилині результативного удару завдав Андрій Борячук.

Огляд матчу "Колос" – "Металіст 1925"

Після цього матчу "Колос" (25 очок) посідає дев'яте місце в УПЛ. "Металіст 1925" (17 балів) перебуває на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі ковалівці 14 квітня на виїзді зустрінуться з "Поліссям", а харків'яни днем пізніше зіграють з "Дніпром-1".

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