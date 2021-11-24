"Колос" на останній хвилині врятувався від поразки проти "Миная" у перенесеному матчі УПЛ

"Колос" на останній хвилині врятувався від поразки проти "Миная" у перенесеному матчі УПЛ

Попри це, Селезньов та компанія покинули зону вильоту.

Ужгородський "Минай" у рамках перенесеного поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги втратив перемогу в рідних стінах проти "Колоса" з Ковалівки, зігравши внічию з рахунком 1:1 .

Зазначимо, що господарі вийшли вперед на 50 хвилині - Дініїл Книш вдало реалізував удар з пенальті.

Загалом, футболісти "Миная" мали більше шансів для взяття воріт, про що говорить перевага "Миная" щодо кількості завдавних ударів у площину. Утім, м'ячем протягом 90 хвилин протистояння більше володіли футболісти "Колоса".

Як наслідок, володіння ігрового знаряддя в компенсований до другого тайму час принесло "Колосу" результат - Анатолій Нурієв на шостій доданій хвилині точним ударом приніс ковалівцям нічию.

Після цього резульату "Минай" набрав 10 очок та піднявся на 14 сходинку в турнірній таблиці. Таким чином, ужгородський колектив покинув зону вильоту. Що стосується "Колоса", то вони набрали 15 пунктів та залишилися на десятій позиції.

Додамо, що цей матч повинен був відбутися ще влітку, але дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести гру на більш пізній термін через участь на той момент "Колоса" в Лізі конференцій. Клуб із Ковалівки, власне, й попросив перенести дуель з "Минаєм".