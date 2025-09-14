"Колос" обіграв "Зорю" та зрівнявся з "Динамо" на вершині УПЛ

"Зоря" – "Колос" / © УПЛ

"Колос" обіграв "Зорю" в матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 1:3 .

Ковалівці відкрили рахунок на 36-й хвилині зусиллями Юрія Климчука, а через шість хвилин перевагу команди зміцнив Андрій Цуріков.

На старті другого тайму луганці скоротили відставання – на 52-й хвилині відзначився Пилип Будківський.

Утім, відігратися підопічним Віктора Скрипника не вдалося. Тоді як команда Руслана Костишина на 90+4-й хвилині остаточно зняла питання щодо переможця – влучного удару завдав Ібрагім Кане.

Огляд матчу "Зоря" – "Колос"

Після цієї перемоги "Колос" (13 балів) піднявся на друге місце в УПЛ, обійшовши "Шахтар". Ковалівський клуб зрівнявся з "Динамо" за набраними очками, але кияни лідирують завдяки кращій різниці забитих і прпоущених м'ячів.

"Зоря" (7 пунктів) перебуває на сьомій позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі "Колос" 20 вересня прийме "Верес", а "Зоря" 22 вересня позмагається з "Шахтарем".