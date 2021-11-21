"Колос" у більшості переміг "Десну" та перервав чотириматчеву серію поразок в УПЛ

"Колос" у більшості переміг "Десну" та перервав чотириматчеву серію поразок в УПЛ

На початку другого тайму чернігівська команда залишилася удесятьох.

"Колос" обіграв "Десну" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок у Чернігові завершився з рахунком 1:0 на користь ковалівського клубу.

Перемогу гостям приніс результативний удар грузинського нападника Ніки Сітчінави на 67-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що від 53-ї хвилини чернігівська команда грала в меншості - захисник "Десни" Євген Селін отримав пряму червону картку. Завершували матч команди вже в рівних складах - у компенсований час пряме вилучення заробив хавбек ковалівців Дієго Каріока.

"Десна" (21 бал) залишилася на сьомій сходинці таблиці УПЛ. "Колос" (14 очок), перервавши чотириматчеву програшну серію, піднявся на 10-те місце.

У наступних іграх турі УПЛ чернігівці 27 листопада в Одесі зіграють із "Чорноморцем", а "Колос" 24 листопада зустрінеться з "Минаєм".

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