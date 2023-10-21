"Колос" у меншості втримав перемогу над "Олександрією" та перервав безвиграшну серію в УПЛ

"Колос" переміг "Олександрію" в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився поразкою господарів з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі клуб з Ковалівки забив наприкінці першого тайму. На 45+1-й хвилині Валерій Лучкевич з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у верхній кут.

На початку другого тайму ковалівці залишилися в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив Кирило Попов.

Однак команда Руслана Ротаня не зуміла скористатися чисельною перевагою та відігратися. Таким чином, "Колос" перервав свою безвиграшну серію в УПЛ, яка налічувала сім поєдинків.

"Колос" (15 очок) піднявся на восьме місце в УПЛ. "Олександрія" (9 балів) розташовується на 12-й позиції.

У 12-му турі УПЛ ковалівці приймуть "Динамо", а олександрійці на виїзді зустрінуться з "Рухом". Обидва матчі відбудуться 28 жовтня.

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