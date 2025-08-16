ТСН у соціальних мережах

"Колос" у меншості зіграв унічию з "Карпатами" і став лідером УПЛ (відео)

Клуб з Ковалівки щонайменше тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату України.

Автор публікації
Максим Приходько
"Колос"

"Колос" / © ФК Колос

"Колос" зіграв унічию з "Карпатами" в домашньому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:1.

На 20-й хвилині ковалівців вивів уперед Юрій Климчук. На 33-й хвилині зустріч було призупинено через повітряну тривогу.

За кілька хвилин після відновлення матчу "Колос" залишився в меншості – пряму червону картку та вилучення заробив албанський півзахисник Арінальдо Ррапай.

У другому таймі "леви" скористалися чисельною перевагою та зрівняли рахунок – на 67-й хвилині відзначився Ігор Краснопір.

Огляд матчу "Колос" – "Карпати"

Після цієї перемоги "Колос" (7 очок) очолив турнірну таблицю УПЛ. "Карпати" (2 бали) залишилися на 13-й сходинці.

У четвертому турі команда з Ковалівки 30 серпня прийме новачка елітного дивізіону "Епіцентр", а львів'яни днем раніше зіграють з "Кудрівкою", яка також цього сезону дебютувала в УПЛ.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/32 фіналу Кубка України: "Колос" позмагається з київським "Локомотивом", а "Карпати" зустрінуться з криворізьким "Пенуелом".

