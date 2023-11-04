"Колос" врятувався від поразки в матчі проти новачка УПЛ та обійшов у таблиці "Динамо"

Ковалівці завдяки пенальті зуміли вивезти з Черкас одне очко.
ЛНЗ на своєму полі зіграв унічию з "Колосом" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Черкасах закінчився з рахунком 1:1.
Господарі вийшли вперед на 20-й хвилині – Сергій Шестаков забив гол після подачі Назарія Муравського.
Проте втримати перемогу черкаському клубу не вдалося. На 79-й хвилині Вадим Мілько вирвав для ковалівців нічию, впевнено реалізувавши пенальті.
ЛНЗ (13 очок) посідає десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. "Колос" (17 балів) піднявся на сьому позицію, потіснивши на восьму сходинку київське "Динамо" (16 пунктів і три гри в запасі).
У наступному турі УПЛ новачок елітного дивізіону 12 листопада зіграє проти "Зорі", а команда з Ковалівки 10 листопада прийматиме "Минай".
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