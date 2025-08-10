"Колос" завдяки голу новачка несподівано обіграв "Полісся" в УПЛ (відео)

"Колос" / © ФК Колос

"Колос" на виїзді обіграв "Полісся" в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Центральному стадіоні" в Житомирі завершився з рахунком 0:1 .

Переможний гол команда з Ковалівки забила на 47-й хвилині. Автором результативного удару став Юрій Климчук, який лише на початку липня приєднався до "Колоса".

Для 28-річного Климчука це дебютний гол за "Колос". До цього він шість сезонів грав за львівський "Рух".

Огляд матчу "Полісся" – "Колос"

Для "Колоса" (6 очок) це друга поспіль перемога на старті нового сезону УПЛ. У першому турі підопічні Руслана Костишина обіграли "Кривбас" (2:1).

"Полісся" залишилося з трьома балами у своєму активі. У стартовому турі УПЛ житомирський клуб обіграв "Карпати" (2:0).

У третьому турі "Колос" 16 серпня прийме "Карпати", а "Полісся" днем пізніше вдома протистоятиме ЛНЗ.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, "Полісся" зіграє матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти угорського "Пакша". У першому поєдинку підопічні Руслана Ротаня розгромили суперника з рахунком 3:0.