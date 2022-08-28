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"Колос" здобув другу поспіль перемогу на старті нового сезону УПЛ (відео)

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"Колос" здобув другу поспіль перемогу на старті нового сезону УПЛ (відео)

Фото: УПЛ

У неділю, 28 серпня, "Колос" із Ковалівки та львівський "Рух" зустрічалися в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Ковалівський "Колос" переміг львівський "Рух" у домашньому поєдинку 2-го туру УПЛ. Зустріч на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Уже на 5-й хвилині "Колос" вивів уперед Вадим Мілько, асистував йому Олег Ільїн. Закріпили свою перевагу ковалівці наприкінці другого тайму. На 83-й хвилині у воротах львів'ян розписався Денис Безбородько.

Для "Колоса" це друга поспіль перемога на старті сезону УПЛ-2022/23. У першому турі команда з Ковалівки мінімально здолала "Кривбас".

  • Ковалівський клуб з 6 очками долучився до лідерів турнірної таблиці УПЛ - "Зорі" та "Вереса". Програвши другий матч на старті сезону, "Рух" перебуває на самому дні чемпіонату.
  • У наступному турі "Колос" 5 вересня зустрінеться з "Минаєм", а львівський клуб 2 вересня битиметься з "Шахтарем".

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